Король Марокко призвал Алжир к диалогу для восстановления отношений

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Король Марокко Мохаммед VI призвал соседний Алжир к открытому и откровенному диалогу для восстановления нормальных отношений между двумя арабскими странами.

"Я объявляю сегодня готовность Марокко к открытому и откровенному диалогу с братским Алжиром для преодоления существующих разногласий", — говорится в речи короля Марокко, которую публикует марокканское информагентство МАП.

В частности, он предложил создать двусторонний политический механизм диалога Марокко и Алжира. "Роль этого механизма — объективно и открыто рассмотреть все вопросы двусторонних отношений", — пояснил король. Кроме того, комиссия должна будет запустить сотрудничество в таких региональных вопросах, как борьба с терроризмом и нелегальной миграцией.

Конфликт в Западной Сахаре уже много лет отравляет отношения Алжира и Марокко — двух крупнейших стран Арабского Магриба. Марокко считает Западную Сахару — бывшую колонию Испании — своей территорией, в то время как Алжир выступает за ее самоопределение.

С 1994 года сухопутная граница между двумя странами закрыта.

В начале мая этого года Рабат заявил о разрыве дипломатических отношений с Тегераном из-за военной помощи движения "Хезболлах" фронту Полисарио. По данным арабских СМИ, власти Марокко обвинили посольство Ирана в Алжире в связях с фронтом Полисарио. Движение "Хезболлах" и иранский МИД опровергли выдвинутые Марокко обвинения.