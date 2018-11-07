Подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке признали виновным в терроризме

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Суд признал подозреваемого в организации взрыва в нью-йоркском подземном переходе в декабре 2017 года Акайеда Уллу виновным в терроризме, сообщает телеканал NBC.

Как отмечает телеканал, теперь Улле, иммигранту из Бангладеш, грозит пожизненное тюремное заключение.

Помощник генерального прокурора США Ребека Доналески отметила, что целью Уллы было "терроризировать американцев от имени ИГ*".

Как заявила адвокат Уллы Джулия Гатто, нет доказательств того, что подсудимый следовал указаниям боевиков. По ее словам, Улла "хотел убить себя" и привлечь внимание к плохому обращению с мусульманами, отмечает телеканал. Сторона обвинения представила доказательства вины Уллы, включая его публикации в социальных сетях.

Акайед Улла организовал взрыв в оживленном подземном переходе метро на Манхэттене 11 декабря 2017 года. В результате взрыва самодельного устройства пострадал сам подозреваемый и еще три человека, которые получили незначительные повреждения. Подозреваемый был помещен в больницу, где заявил прокурорам, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство".

*Террористическая организация, запрещенная в России.