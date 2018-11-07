В Одесской области произошел пожар на маслоперерабатывающем заводе

КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Маслоперерабатывающий завод компании "Дельта Вильмар" горит в Одесской области, спасателям удалось локализовать огонь на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает госслужба Украины по ЧС на своем сайте.

Сообщается, что во вторник в 20.39 мск в службу спасения поступило сообщение о возгорании вблизи села Новые Беляры на территории завода "Дельта Вильмар".

На месте пожарные установили, что горит растительное масло и горючая тара в цехе по производству маргарина. Администрация завода эвакуировала персонал.

"По состоянию на 22.40 (23.40 мск) пожар локализован на площади 1500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Продолжается тушение пожара и охлаждение холодильной установки (около 7 тонн аммиака)", — говорится в сообщении.

На место ЧП привлекли 22 единицы пожарно-спасательной техники и 75 человек.