Глава ЦИК Украины прогнозирует более 40 кандидатов на выборах президента

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук считает, что в президентских выборах в стране могут принять участие до 40 и более кандидатов, сообщает во вторник украинское информагентство УНИАН.

По словам Слипачук, уже сейчас более 30 политических деятелей заявили о намерении баллотироваться в президенты. Кроме того, добавила она, будут еще и технические кандидаты. "То есть до 40 и больше будет этих кандидатов", — прогнозирует председатель ЦИК, слова которой приводит агентство.

Слипачук отметила, что большое число кандидатов на президентских выборах и то, что будет "в течение предвыборной кампании, также может быть инструментом гибридной войны и будет использоваться для того, чтобы не дать возможности нашим избирателям осуществить обдуманный и взвешенный выбор".

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко.

Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.

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