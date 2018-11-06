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Лидеры фракций в Раде внесли постановление об отмене повышения цены на газ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (88)
(обновлено: 21:48 06.11.2018)
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© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Лидеры депутатских фракций в украинском парламенте внесли в Верховную раду постановление об отмене повышения цен на газ для населения и введении соответствующего моратория, сообщается на сайте Рады.

Денежные купюры и монеты США и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Ряд политиков пытаются использовать решение правительства для организации акций протестов, которые пока не имеют массовой поддержки. Повышение цены на газ для населения было ключевым требованием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках предоставления очередного кредитного транша.

Как сообщается на сайте Рады, депутаты внесли в парламент "проект постановления об отмене решения правительства о повышении цены на газ и введении моратория на повышение цен на природный газ для населения".

Текст постановления на сайте Рады пока отсутствует. Указано, что это предложение внесли лидеры "Радикальной партии" и "Батькивщины" Олег Ляшко и Юлия Тимошенко, главы депутатских групп "Возрождение" и "Воля народа" Виктор Бондар и Ярослав Москаленко, глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк, сопредседатели "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Александр Вилкул.

Замерзшее газовое оборудование в Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, комментируя инициативу депутатов, указал, что три из этих фракций в 2015 году голосовали за принятие закона о рынке природного газа, который отменяет государственное регулирование цен на газ.

"У меня вопрос к депутатам этих и других фракций, к экспертам, общественным активистам. Почему депутаты требуют не внедрять свой собственный закон, а наоборот, еще больше отходить от него?" — написал Витренко. По его мнению, лучше бы депутаты повысили украинцам доходы, чтобы люди смогли платить рыночные тарифы.

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