Лидеры фракций в Раде внесли постановление об отмене повышения цены на газ

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Лидеры депутатских фракций в украинском парламенте внесли в Верховную раду постановление об отмене повышения цен на газ для населения и введении соответствующего моратория, сообщается на сайте Рады.
Как сообщается на сайте Рады, депутаты внесли в парламент "проект постановления об отмене решения правительства о повышении цены на газ и введении моратория на повышение цен на природный газ для населения".
Текст постановления на сайте Рады пока отсутствует. Указано, что это предложение внесли лидеры "Радикальной партии" и "Батькивщины" Олег Ляшко и Юлия Тимошенко, главы депутатских групп "Возрождение" и "Воля народа" Виктор Бондар и Ярослав Москаленко, глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк, сопредседатели "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Александр Вилкул.
"У меня вопрос к депутатам этих и других фракций, к экспертам, общественным активистам. Почему депутаты требуют не внедрять свой собственный закон, а наоборот, еще больше отходить от него?" — написал Витренко. По его мнению, лучше бы депутаты повысили украинцам доходы, чтобы люди смогли платить рыночные тарифы.