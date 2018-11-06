Катар пригласил на выставку компании из Ирана, несмотря на санкции США

ДОХА, 6 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Компании из Ирана принимают участие в выставке гостиничного бизнеса в Катаре, несмотря на американские санкции, из-за которых им отказали в демонстрации их продукции на выставке во Франции, сообщил РИА Новости во вторник менеджер по экспорту иранской продовольственной компании Poopak Банадор Фалех.
По его словам, обещания стран Евросоюза не следовать американским санкциям в отношении Ирана не работают. "Они говорят, что не будут следовать санкциям, а на деле получается, что они блокируют любой бизнес с Ираном из-за этого, иранским компаниям придется пережить тяжелые времена", — отметил представитель экспортной организации.
Около десяти иранских компаний принимают участие в выставке Hospitality Qatar, которая проходит в Дохе до 8 ноября.