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В Бельгии санкции США против Ирана назвали "дамокловым мечом"

Сюжет:
Выход США из ядерной сделки по Ирану (660)
(обновлено: 21:40 06.11.2018)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПункт обмена валют в Тегеране. Архивное фотоПункт обмена валют в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Восстановление Вашингтоном ограничительных мер против Ирана отрицательно сказывается на показателях экспорта, американские санкции, даже при защитных механизмах ЕС, будут "дамокловым мечом" над головами компаний, заявил РИА Новости директор по направлению "Африка и Ближний Восток" Валлонского агентства по экспорту и иностранным инвестициям (AWEX) Доминик Делатр.

Иран. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Эксперт назвал цель санкций США против Ирана
Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября.

"Мы, как организация по продвижению экспорта и привлечению иностранных инвестиций, всегда соблюдаем конфиденциальность относительно деятельности компаний и не обладаем точной информацией о том, что делают те или иные предприятия. Но мы можем анализировать конкретные данные по экспорту, в том числе от Национального банка Бельгии", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать, как санкции США могут сказаться на деятельности бельгийского бизнеса в Иране.

Снижение экспорта

По его словам, уже сейчас наблюдается тенденция к снижению экспорта.

"Если основываться на данных по Бельгии, то действительно видно, что снятие санкций в 2016 году вызвало рост интереса со стороны бельгийских компаний, которые в большом количестве участвовали в организованных властями экономических миссиях. Первая миссия, которая была организована в Иране в ноябре 2016 года, насчитывала почти 200 участников, то есть на уровне того, что было в других европейских странах", — напомнил он.

По словам представителя экспортного агентства, все это выразилось тогда в росте бельгийского экспорта в Иран. "В 2016 году рост составил 29,4% по сравнению с годом ранее, а в 2017 году этот показатель был на уровне 8%. То есть в 2016 году был ощутимый рост, и в следующем году этот рост сильно снизился, но это снижение по сравнению с годом, когда показатель был высоким, то есть прогресс все равно остался", — объяснил он.

Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Источник: Иран сможет продавать нефть в обмен на разрешенные США товары
"По данным за первый квартал текущего года, и впервые за три последних года, есть снижение на 4,8%. Это показывает, что новая ситуация, видимо, оказывает влияние на бельгийский экспорт в Иран", — констатировал Делатр.

Он подчеркнул, что "в периоды, когда действуют эмбарго или санкции, агентство, как государственная структура, не стимулировало организацию каких-либо совместных инициатив в отношении иранского рынка.

"Потому что мы понимали, кто контекст был сложным и что международное сообщество не желало, чтобы были транзакции с Ираном. Но, тем менее, компании всегда могли предпринять индивидуальные действия и в частном порядке ознакомиться с ситуацией на иранском рынке", — рассказал представитель.

Делатр пояснил, что даже еще до снятия санкций AWEX старалось "максимально предвидеть события, чтобы компании могли наилучшим способом ознакомиться с иранским рынком".

"И после снятия санкций агентство организовало официальные миссии, потому что международное сообщество хотело, чтобы экономические связи восстанавливались", — сказал он.

Музей Исламской революции и Священной обороны в Тегеране
© AFP 2018 / Atta Kenare
Назад в будущее: США устроят Ирану 2015 год
"Мы продолжим действовать таким же образом, агентство внимательно отслеживает развитие ситуации в Иране, и главное, позицию международного сообщества, властей Бельгии и ЕС в отношении Ирана, потому что Бельгия вписывается в рамки европейской политики. Для нас очень важной будет и позиция, которую займет ЕС относительно американских санкций", — отметил чиновник.

Он также призвал "учитывать, что существуют американские санкции, которые юридически могут применяться к бельгийским предприятиям".

"И юридически, даже если ЕС сможет найти механизмы защиты своих интересов, остается "дамоклов меч" над головами наших предприятий в том, что касается применения американских санкций и их распространения. ЕС развертывает относительно большой арсенал для защиты своих интересов в Иране, но они все равно будут ослаблены, в том числе из-за риска американских санкций", — полагает он.

По его словам, сохранение присутствия агентства в Иране будет зависеть от развития событий как в самой стране, так и на международной арене.

"Агентство привыкло адаптироваться к международной политической ситуации и в случае необходимости принимает меры по передислокации своей сети, но это не на повестке дня на данный момент", — подчеркнул он.

Позиция ЕС

ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания ранее распространили совместное заявление, в котором подтвердили, что продолжат работу с РФ, Китаем и другими странами над сохранением и поддержанием эффективных финансовых каналов с Ираном, несмотря на санкции США.

Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Иран обойдет американские санкции и заставит США "пожалеть", заявил Роухани
Комментируя ситуацию после введения санкций, чиновник в структурах ЕС подтвердил во вторник РИА Новости, что "ЕС не признает экстерриториальное применение санкций США".

"ЕС обновил закон о блокировании до того, как первая партия санкций США была восстановлена в августе, государства-члены в настоящее время работают над созданием специального целевого механизма для облегчения платежей, связанных с экспортом и импортом Ирана. Пока с их стороны ведется работа, мы не можем поделиться более подробной информацией", — сказал он.

"Поэтому ЕС ничего не "обходит": мы лишь работаем над сохранением преимуществ СВПД, который является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения и имеет решающее значение для безопасности региона, для Европы и за ее пределами", — подчеркнул собеседник.

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана

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