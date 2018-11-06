Киев отказался "перезапустить" соглашение о разведении сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Киев отказался "перезапустить" соглашение о разведении сил и средств и устранить все имеющиеся нарушения на трех пилотных участках, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова
По словам Никоноровой, достичь прогресса в обсуждении сорванного Киевом рамочного соглашения о разведении сил на заседании подгруппы по безопасности в Минске во вторник не удалось.
"Представители республик вышли с предложением сделать заявление Контактной группы о необходимости устранить все, зафиксированные СММ ОБСЕ нарушения сторон, тем самым перезапустить его реализацию, однако, к сожалению, руководство СММ ОБСЕ воздержалось от реакции, потому как представители украинской делегации отказались принимать предложение республик", – говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
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