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США еще не обвиняли Россию в новом "вмешательстве" в выборы, заявил Слуцкий

(обновлено: 19:22 06.11.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкИзбирательный участок в США. Архивное фотоИзбирательный участок в США. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы, наблюдающие за выборами в Конгресс США по линии ПА ОБСЕ, подтверждают, что пока нет никаких обвинений в якобы российском вмешательстве, заявил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

США. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посольство РФ ответило на обвинения США во "вмешательстве" в будущие выборы
Накануне промежуточных выборов в США главы ФБР, минюста, национальной разведки и министерства внутренней безопасности США во вторник опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что спецслужбы не располагают данными о попытках взлома инфраструктуры для голосования.

"Депутаты Госдумы, которые наблюдают за промежуточными выборами в Конгресс США по линии ПА ОБСЕ, подтверждают, что пока нет никаких абсурдных обвинений о якобы российском вмешательстве. Но не удивлюсь, что они могут появиться в зависимости от того или иного результата, как это неоднократно было в последнее время", — сказал Слуцкий.

Он также подчеркнул, что никакого вмешательства нет и быть не может, однако от американских коллег можно ожидать любых измышлений в адрес Москвы, считает парламентарий.

Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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"Мы, конечно, все надеемся, что это в ближайшее время прекратится. Может быть, выборы в Конгресс США станут тем моментом истины, после которого российско-американские отношения начнут восстанавливаться. Но пока антироссийский маховик раскручен слишком сильно. Пожелаем нашим заокеанским партерам честных и справедливых выборов, без каких-либо выдумок и инсинуаций в адрес России", — добавил депутат.

Выборы в конгресс США проходят 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Трамп обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы через пошлины
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Путин также заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования "вмешательства" в выборы и предполагаемых связей РФ с Дональдом Трампом, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером, и на развитие отношений между странами.

 

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