США еще не обвиняли Россию в новом "вмешательстве" в выборы, заявил Слуцкий

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы, наблюдающие за выборами в Конгресс США по линии ПА ОБСЕ, подтверждают, что пока нет никаких обвинений в якобы российском вмешательстве, заявил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Депутаты Госдумы, которые наблюдают за промежуточными выборами в Конгресс США по линии ПА ОБСЕ, подтверждают, что пока нет никаких абсурдных обвинений о якобы российском вмешательстве. Но не удивлюсь, что они могут появиться в зависимости от того или иного результата, как это неоднократно было в последнее время", — сказал Слуцкий.
Он также подчеркнул, что никакого вмешательства нет и быть не может, однако от американских коллег можно ожидать любых измышлений в адрес Москвы, считает парламентарий.
Выборы в конгресс США проходят 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.
Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.