В США из-за шторма погибла женщина

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Одна женщина погибла и еще два человека пострадали из-за непогоды в южном американском штате Теннеси, сообщает газета Tennessean со ссылкой на представителя местной метеорологической службы.

По сообщению газеты, на округ Резерфорд обрушились сильные штормы, которые могут усилиться до урагана. Сорваны линии электропередачи, пострадали жилые дома, дороги.

"Мы пошлем несколько исследовательских групп, чтобы оценить, есть ли торнадо в двух других районах", — заявил метеоролог из Национальной метеослужбы (NWS) США Джон Коэн.

Согласно данным отдела специальных операций округа Резерфорд, одна женщина погибла в результате обрушения дома. Еще два человека были госпитализированы.

Местные экстренные службы находятся в состоянии готовности и проверяют, нет ли еще пострадавших или погибших от разгула стихии.