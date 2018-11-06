Рябков обсудил с послом Ирана выход США из СВПД и новые санкции

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Посол Ирана в России Мехди Санаи обсудил с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в свете новых антииранских санкций, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Шестого ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, включая складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете введенного Вашингтоном нового пакета антииранских санкций", — сообщили в министерстве.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Постпред Ирана в ООН Голамали Хошру направил генеральному секретарю организации письмо с просьбой отреагировать на введенные США "незаконные и противоречащие общепринятым принципам Устава ООН" санкции.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.