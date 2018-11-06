В МИД ДНР заявили об отсутствии прогресса на встрече в Минске

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Киев направил одного представителя в одновременно заседающие во вторник в Минске гуманитарную и экономическую подгруппы, поэтому прогресса в их работе достичь не удалось, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Украинская сторона реализовала еще один способ имитации участия в переговорном процессе в Минске. От Киева был делегирован один представитель на две заседающие одновременно рабочие профильные группы, при этом мандат этого представителя крайне ограничен. В таких обстоятельствах отсутствовала возможность обсуждать по существу и согласовывать какие-либо вопросы в группах по экономическим и гуманитарным вопросам", — говорится в сообщении МИД ДНР.

В ведомстве отметили, что в гуманитарной подгруппе заблокированным остается вопрос обмена пленными. Экономическая же группа не смогла обсудить реализацию механизма возобновления социальных выплат жителям Донбасса.

"На данном этапе уже разработан МККК (Международным комитетом Красного Креста — ред.) и предложен к обсуждению пошаговый механизм выплаты пенсий гражданам с ограниченной подвижностью, но обсуждать его реализацию в итоге не с кем", – приводит пресс-служба МИД ДНР слова и.о. главы ведомства, полпреда республики в контактной группе Натальи Никоноровой.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.