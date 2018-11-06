В МИД ДНР заявили об отсутствии прогресса на встрече в Минске

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Киев направил одного представителя в одновременно заседающие во вторник в Минске гуманитарную и экономическую подгруппы, поэтому прогресса в их работе достичь не удалось, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В ведомстве отметили, что в гуманитарной подгруппе заблокированным остается вопрос обмена пленными. Экономическая же группа не смогла обсудить реализацию механизма возобновления социальных выплат жителям Донбасса.
"На данном этапе уже разработан МККК (Международным комитетом Красного Креста — ред.) и предложен к обсуждению пошаговый механизм выплаты пенсий гражданам с ограниченной подвижностью, но обсуждать его реализацию в итоге не с кем", – приводит пресс-служба МИД ДНР слова и.о. главы ведомства, полпреда республики в контактной группе Натальи Никоноровой.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.