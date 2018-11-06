Россия ждет от Норвегии объяснения ситуации вокруг задержания Бочкарева

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Москва ждет объяснений и извинений норвежской стороны в связи с ситуацией вокруг российского гражданина Михаила Бочкарева, который был задержан в Осло, заявило посольства РФ в Норвегии.

"У данной провокации есть свои заказчики и исполнители, которые должны понести ответственность. Россия ждет серьезных объяснений и извинений норвежской стороны", — говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на странице в Facebook.

Двадцать первого сентября норвежские спецслужбы задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подобные действия провокацией. Позднее Бочкарев был освобожден из-под ареста и вернулся на родину.