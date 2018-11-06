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Таиланд нацелен на сотрудничество с Россией, считает экс-посол Барский

Сюжет:
Санкции в отношении России (7129)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЭкс-посол РФ в Таиланде Кирилл Барский. Архивное фотоЭкс-посол РФ в Таиланде Кирилл Барский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БАНГКОК, 6 ноя — РИА Новости. Несмотря на западные антироссийские санкции, Таиланд нацелен на развитие сотрудничества с РФ, сказал РИА Новости во вторник экс-посол России в этой стране Кирилл Барский, закончивший в ноябре 2018 года четырехлетний период работы во главе российской дипмиссии в Бангкоке.

Вид на Бангкок. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Последние четыре с половиной года стали серьезным испытанием не только для России, на которую западные страны обрушили шквал нелегитимных санкций, но и для Таиланда. После того, как военные, взяв в мае 2014 года ситуацию под свой контроль, тем самым, по сути, спасли страну от острого гражданского конфликта, те же лукавые "блюстители демократии" — США и Евросоюз — ввели против Таиланда жесткие рестрикции", — сказал агентству дипломат.

"Фактически наши страны оказались в схожем положении: нам пришлось столкнуться с беспрецедентными попытками вмешательства в наши внутренние дела со стороны тех, кто еще недавно называл себя нашими добрыми партнерами", — добавил он.

Полиция Таиланда. Архивное фото
© AP Photo / Apichart Weerawong
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"Тайцы — гордые люди. Это независимая нация с обостренным чувством собственного достоинства. Народ Таиланда никогда не согласится, чтобы кто-то за него определял внутреннюю и внешнюю политику Королевства. В этом мы, Россия и Таиланд, очень похожи. Отсюда-то, наверное, и наша историческая тяга друг другу", — сказал дипломат.

В этом смысле, продолжил он, сложившиеся международные реалии можно считать дополнительным фактором, способствовавшим российско-таиландскому сближению, которое мы сейчас наблюдаем.

"На Россию сегодня оказывается мощное давление, но здесь, в дружественном Таиланде, мы этого не чувствуем", — сказал Барский.

Храм Лежащего Будды (Ват Пхо) в Бангкоке, Таиланд
© Depositphotos / cowardlion
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Правительство Королевства Таиланд не только не присоединилось к антироссийским санкциям, но, напротив, нацелено на всемерное развитие сотрудничества с Москвой. Таиландские предприниматели ищут новые возможности для развития двусторонних торговых связей, работают над серьезными инвестиционными проектами. Местные средства массовой информации либо откровенно доброжелательно относятся к России, либо по меньшей мере не отказывают тем, кто хотел бы изложить взгляды и оценки, противоположные русофобскому "мейнстриму" Запада", рассказал он.

"В целом должен сказать, что, по моим наблюдениям, к русским в Таиланде всегда относились хорошо, а в последние годы стали относиться еще лучше", — подытожил Барский.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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