Луганская ТЭС перешла на газ из-за отсутствия поставок угля из России

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Луганская ТЭС, расположенная в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, перешла на газ из-за отсутствия поставок угля из России, сообщил во вторник заместитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

Луганская ТЭС — единственный производитель электроэнергии на подконтрольной Киеву части Луганской области, от нее зависит наличие света и тепла в домах миллиона украинцев. С апреля 2017 года поставки угля на ТЭС осуществлялись из актива ДТЭК в России – шахтоуправления "Обуховская" в Ростовской области. По данным украинских властей, с октября 2018 года РЖД якобы не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на его поставку.

"Сегодня Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ. ТЭС переведена на переработку газа из-за невозможности поставок угля железнодорожным транспортом с территории России. Поэтому поводу есть соответствующее решение правительства и "Нафтогаза", — написал Клименко в Facebook.

По словам чиновника, власти будут добиваться выдачи квот на поставку угля, как это было ранее, с территории Российской Федерации. По его данным, станция может работать как на угле, так и на газу, однако уголь стоит дешевле.

"Это, разумеется, стоимость энергоносителей. Население области это не коснется, тарифы останутся неизменными. Работаем над тем, чтобы удержать ситуацию", — пишет чиновник.

В конце октября собственник Луганской ТЭК компания ДТЭК предупреждала, что на станции осталось 7 тысяч тонн угля, и этих запасов хватит на 4 дня работы станции.