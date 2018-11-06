Луганская ТЭС перешла на газ из-за отсутствия поставок угля из России

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Луганская ТЭС, расположенная в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, перешла на газ из-за отсутствия поставок угля из России, сообщил во вторник заместитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
"Сегодня Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ. ТЭС переведена на переработку газа из-за невозможности поставок угля железнодорожным транспортом с территории России. Поэтому поводу есть соответствующее решение правительства и "Нафтогаза", — написал Клименко в Facebook.
По словам чиновника, власти будут добиваться выдачи квот на поставку угля, как это было ранее, с территории Российской Федерации. По его данным, станция может работать как на угле, так и на газу, однако уголь стоит дешевле.
"Это, разумеется, стоимость энергоносителей. Население области это не коснется, тарифы останутся неизменными. Работаем над тем, чтобы удержать ситуацию", — пишет чиновник.
В конце октября собственник Луганской ТЭК компания ДТЭК предупреждала, что на станции осталось 7 тысяч тонн угля, и этих запасов хватит на 4 дня работы станции.