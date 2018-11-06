Лавров прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Обвинения в адрес России по поводу попыток повлиять на исход выборов в США не новы, но до сих пор не предъявлено никаких подтверждающих фактов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается обвинений в попытках повлиять на итоги выборов в США, это совсем уже не интересно, это не новые сведения", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

Он отметил, что обвинения выдвигаются "уже много лет, несколько лет после 2016 года".

"И не только выборы в США упоминаются в этой связи, упоминаются референдум в Каталонии, упоминались и выборы в Швеции недавние, упоминается, конечно же, и наша якобы вовлеченность в так называемое дело Солсбери. Не под одно из этих фактов никаких фактов предъявлено не было, хотя в каждом случае, когда нас начинают в чем-то подозревать, мы предлагаем садиться и разговаривать профессионально, показывать те основания, на которых строятся подобные обвинения", — добавил министр.