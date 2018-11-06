Ядерная сделка с Ираном сохраняет силу для всех участников, заявил Лавров

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Соглашение с Ираном по ядерной программе сохраняет свою силу для всех его участников, Москва настаивает на этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы исходим из того, что Совместный всеобъемлющий план действий, который был в 2015 году подписан и одобрен единогласно Советом Безопасности ООН, сохраняет свою силу для тех, кто сохранил свое участие в этом механизме. После выхода США из СВПД свое участие в нем подтвердили и европейцы, и Россия, и Китай, и, конечно, сама Исламская республика Иран", — сказал Лавров.

Он отметил, что сейчас "в рамках совместной группы участников Совместного плана действий прорабатываются механизмы, которые позволят продолжать выполнять положения этого документа, прежде всего, что касается экономических связей с Ираном и без участия США, это дело непростое".

Министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в Мадриде. Во вторник он провел переговоры с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.