Ядерная сделка с Ираном сохраняет силу для всех участников, заявил Лавров

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Соглашение с Ираном по ядерной программе сохраняет свою силу для всех его участников, Москва настаивает на этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что сейчас "в рамках совместной группы участников Совместного плана действий прорабатываются механизмы, которые позволят продолжать выполнять положения этого документа, прежде всего, что касается экономических связей с Ираном и без участия США, это дело непростое".
Министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в Мадриде. Во вторник он провел переговоры с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.