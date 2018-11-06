Лавров считает, что реальность заставит НАТО перейти к диалогу с Россией

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Россия предлагает НАТО возобновить полноценный диалог между военными, когда-нибудь реальность заставит альянс это сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все шаги, которые предпринимают наши натовские соседи по наращиванию своей военной инфраструктуры, военного присутствия на границах РФ, не могут оставаться без ответных, прежде всего, военно-технических мер", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с испанским коллегой.
Как подчеркнул министр, это не значит, что Москва заинтересована в эскалации напряженности.
"Наоборот, мы предлагаем нашим натовских коллегам свои заверения в том, что они заинтересованы в деэскалации ситуации, перевести на язык практических действий, для начала — возобновить нормальный, полноценный контакт между военными. Натовские военные, к сожалению, уходят от такого разговора, но я думаю, что все равно жизнь когда-нибудь заставит это сделать", — отметил глава МИД РФ.
Активность НАТО беспокоит Россию и создает реальные угрозы безопасности РФ, а также грубо нарушает основополагающий акт Россия-НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов на постоянной основе существенные боевые силы, напомнил министр.