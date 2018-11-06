Лавров считает, что реальность заставит НАТО перейти к диалогу с Россией

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Россия предлагает НАТО возобновить полноценный диалог между военными, когда-нибудь реальность заставит альянс это сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в Мадриде. Во вторник он провел переговоры с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

"Все шаги, которые предпринимают наши натовские соседи по наращиванию своей военной инфраструктуры, военного присутствия на границах РФ, не могут оставаться без ответных, прежде всего, военно-технических мер", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с испанским коллегой.

Как подчеркнул министр, это не значит, что Москва заинтересована в эскалации напряженности.

"Наоборот, мы предлагаем нашим натовских коллегам свои заверения в том, что они заинтересованы в деэскалации ситуации, перевести на язык практических действий, для начала — возобновить нормальный, полноценный контакт между военными. Натовские военные, к сожалению, уходят от такого разговора, но я думаю, что все равно жизнь когда-нибудь заставит это сделать", — отметил глава МИД РФ.

Активность НАТО беспокоит Россию и создает реальные угрозы безопасности РФ, а также грубо нарушает основополагающий акт Россия-НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов на постоянной основе существенные боевые силы, напомнил министр.