Украинский эксперт прокомментировал заявление Луценко об отставке

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Верховной раде будет сложно одобрить отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко, а само заявление об уходе с поста — это ультиматум окружению президента страны Петра Порошенко, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее во вторник Луценко, который выступал в Раде с отчетом о расследовании убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, заявил, что намерен написать заявление об отставке в связи с обвинениями в адрес правоохранителей в недобросовестном расследовании. Позднее депутаты не поддержали отставку генпрокурора в ходе тестового голосования — "за" проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Понимание того, что в Верховной раде крайне сложно провести его отставку: коалиции нет, кандидатуру нового генпрокурора согласовать крайне сложно, а его заместителем является представитель "Народного фронта" — что вряд ли устроит Банановую (администрацию президента – ред.). Поэтому эта отставка имеет все шансы не состояться", — написал Бортник во вторник на своей странице в Facebook.

По его словам, заявление Луценко — это прежде всего "ультиматум окружению президента и игра на повышение ставок".

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время находилась в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.