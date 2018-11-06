В Раде создали комиссию по расследованию убийства советницы мэра Херсона

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник создал временную следственную комиссию по расследованию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, такое решение поддержали 259 депутатов при необходимом минимуме в 150 голосов.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"Учитывая системный характер нападений, Верховная рада Украины обязана выполнить свою контрольную функцию и разобраться с реальными причинами, и оказать всестороннюю помощь в расследовании данных дел и привлечении виновных к ответственности путем создания временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов", — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно постановлению, следственная комиссия будет состоять из 18 человек. Главой комиссии избран внефракционный депутат Борислав Береза, его заместителем стал депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев. Срок деятельности временной следственной комиссии и представления ей отчета о проделанной работе на рассмотрение парламента — три месяца со дня создания.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых. Генпрокурор Юрий Луценко заявил во вторник, что подаст заявление об отставке из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела.