Генпрокурор Украины назвал депутата Рады Соболева недорослью

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во вторник назвал недорослью бывшего председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, замглавы фракции "Самопомощь" Егора Соболева.
"Если бывший председатель комитета, который должен был руководить всей антикоррупционной политикой (Егор Соболев – ред.) до сих пор не понимает разницу между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ (генеральной прокуратуры Украины – ред.) нет уже год, то это не глава комитета, а просто недоросль", — сказал Луценко, трансляцию ведет телеканал "Рада".
Это произошло после того как Соболев с трибуны парламента потребовал отставки генпрокурора и главы МВД. "У нас единая просьба, для того чтобы следствие было настоящим и независимым. Юрий Луценко и Арсен Аваков — идите в отставку вместе", — сказал Соболев.
После его выступления у них произошла словесная перепалка в зале Рады, а глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк потребовал у спикера выдворить генпрокурора из зала Рады.