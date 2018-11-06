Генпрокурор Украины назвал депутата Рады Соболева недорослью

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во вторник назвал недорослью бывшего председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, замглавы фракции "Самопомощь" Егора Соболева.

Верховная рада Украины во вторник вызвала руководителей правоохранительных органов на заседание для отчета о расследовании убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Если бывший председатель комитета, который должен был руководить всей антикоррупционной политикой (Егор Соболев – ред.) до сих пор не понимает разницу между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ (генеральной прокуратуры Украины – ред.) нет уже год, то это не глава комитета, а просто недоросль", — сказал Луценко, трансляцию ведет телеканал "Рада".

Это произошло после того как Соболев с трибуны парламента потребовал отставки генпрокурора и главы МВД. "У нас единая просьба, для того чтобы следствие было настоящим и независимым. Юрий Луценко и Арсен Аваков — идите в отставку вместе", — сказал Соболев.

После его выступления у них произошла словесная перепалка в зале Рады, а глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк потребовал у спикера выдворить генпрокурора из зала Рады.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.