КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завершили расследование уголовного дела в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе. Обвинение просило об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов). Суд в Киеве отпустил Омеляна под личное поручительство и обязал являться к детективам НАБУ по первому требованию, уведомлять их об изменении места проживания, воздержаться от общения со свидетелями.

"Завершили. Будем открывать материалы для ознакомления", — приводит агентство слова источника.

По его данным, после этого Омеляну вручат обвинительный акт и направят дело в суд. Сроки передачи дела источник не уточнил.

По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.

В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "Декларирование недостоверной информации" и "Незаконное обогащение". Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.