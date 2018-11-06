Белоруссия создала новый пост на границе с Украиной

Сотрудники Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы. Архивное фото.

Сотрудники Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы. Архивное фото.

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Новый пограничный пост создан на границе Белоруссии с Украиной, сообщила во вторник пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета.

"С целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления… в Мозырском пограничном отряде сформирован пограничный пост "Наровля". С начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяженностью более 50 километров, треть из которых пролегает по реке", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "важной особенностью поста является то, что зона ответственности подразделения включает территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника".

По данным ведомства, пограничный пост обеспечен всеми современными техническими средствами охраны границы, новейшим оборудованием, автомобильной и специальной техникой для защиты личного состава при выполнении задач в заповеднике.

"Формирование подразделения в установленные сроки было достигнуто, в том числе благодаря содействию местных органов власти и субъектов обеспечения пограничной безопасности Наровлянского района. На сегодняшний день в подразделении созданы достойные социально-бытовые условия для личного состава проходящего там службу", — добавили в пресс-службе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручал усилить охрану южных рубежей страны и не исключал возможного увеличения числа пограничников на границе с Украиной, поскольку белорусские власти видят, "сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется".