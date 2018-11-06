Коалиция в Раде заявила, что не поддержит отставку генпрокурора

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Коалиция в Верховной раде Украины не поддержит отставку генпрокурора Юрия Луценко, который намерен подать соответствущее заявление из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела об убийстве советницы мэра Херсона, сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Ее смерть вызвала большой резонанс. Украинские политики потребовали от правоохранителей расследования и установления заказчиков. Луценко заявил, что подаст заявление об отставке из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела.

"Мы, провластная коалиция, не поддержим отставку Юрия Луценко. И здесь я озвучиваю не только свою позицию, но и позицию моих коллег про коалиции", – сказала Геращенко, выступая в Раде.