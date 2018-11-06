КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины действительно проводит обыск в помещении, которое арендует директор общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" Елена Бережная, сообщили агентству УНН в спецслужбе.

Ранее Бережная заявила, что сотрудники СБУ "выламывают" двери ее квартиры и проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке митинга у памятника генералу Ватутину.

"Обыск действительно проводится в офисном помещении матери Бережной (экс-депутата Верховной рады Ирины Бережной. – Прим. ред.) и группы лиц, принадлежащих к одной пророссийской организации, в рамках уголовного производства по статье 109 ("действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. – Прим. ред.) и статье 111 ("государственная измена". — Прим. ред.) Уголовного кодекса Украины", — цитирует сообщение СБУ агентство.

В ведомстве сообщили, что обыск проводится в помещении, которое взято в аренду у бывшего заместителя главы Киева Ирины Кильчицкой. "К самой гражданки Кильчицкой в СБУ претензий нет", — добавили в ведомстве.