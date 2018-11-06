Премьер-министром Баварии избрали Маркуса Зодера

Маркус Зодер в Баварском парламенте после того как он вновь избран премьер-министром Баварии. 6 ноября 2018

Маркус Зодер в Баварском парламенте после того как он вновь избран премьер-министром Баварии. 6 ноября 2018

БЕРЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Маркус Зодер вновь избран премьер-министром Баварии, за него проголосовали 110 из 202 депутатов нового ландтага (парламента земли — ред) по итогам выборов в октябре, сообщил телеканал N-tv.

В результате выборов было подписано коалиционное соглашение между партией Христианско-социальный союз (ХСС) и блоком "Свободные избиратели", которые сообща представлены 112 голосами в ландтаге. Центральной задачей нового правительства заявлено "сохранение стабильности и последовательное развитие Баварии". Зодер должен будет 12 ноября представить ландтагу министров и статс-секретарей своего кабинета. Известно, что блок "Свободные избиратели" получит три министерских кресла в отраслях экономики и энергетики, культуры и экологии.

На октябрьских выборах в ландтаг Баварии Христианско-социальный союз (христианские демократы в Баварии — ред.) утратил абсолютное большинство, а Социал-демократическая партия Германии не смогла собрать более 10% голосов.