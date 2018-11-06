Послы стран G7 обеспокоены ростом числа нападений на активистов на Украине

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили соболезнования близким советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в связи с ее смертью и заявили, что обеспокоены ростом числа нападений на активистов на Украине.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице.

"Мы очень расстроены смертью Екатерины Гандзюк и выражаем наши соболезнования ее семье и друзьям. Мы глубоко обеспокоены ростом насилия в отношении активистов гражданского общества. Заказчики и исполнители таких нападений должны быть привлечены к ответственности", — говорится в сообщении канадского председательства группы поддержки послов G7 в Киеве в микроблоге Twitter.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.