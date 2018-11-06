В парламенте Молдавии заявили, что не будут принимать законы по воле Додона

КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что депутаты не намерены принимать законы по усмотрению президента Игоря Додона.

"Додон обижен на жизнь и на законы в Республике Молдова.. Не могу ничего для него сделать, поскольку законодательство в Республике Молдова не похоже на то, что он видел в других местах — когда президент только подумал о чем-то, а закон меняется еще до того, как мысль будет окончательно сформулирована", — написал Канду во вторник на своей странице в Facebook.

Очередным поводом для конфликта между парламентом и президентом Молдавии стало заявление Додона, который признал, что рассматривает возможность принять участие в парламентских выборах и сохранить при этом должность главы государства.

Канду ранее заявлял, что подобный вариант не возможен, поскольку он противоречит законодательству. Президент окончательного решения по поводу участия в выборах еще не принял, но считает, что у него есть такое право.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года. Они впервые будут проводиться по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Противостояние президент Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.