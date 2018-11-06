Адвокаты Рианны направили Трампу предупреждение за использование ее песен

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Адвокаты американской певицы Рианна направили президенту США Дональду Трампу предупреждение о нарушении авторских прав, так как на его митингах используются ее песни, пишет издание Rolling Stone.

"Мы обратили внимание на то, что президент Трамп использовал музыкальные композиции и записи (Рианны — ред.) в рамках ряда политических мероприятий, проведенных в США. Как вы, должно быть, знаете, госпожа Фенти (настоящее имя Рианны – ред.) не предоставляла согласия Трампу на использование ее музыки. Следовательно, такое использование неправомерно", — цитирует издание письмо.

"Неправомерное использование Трампом музыки госпожи Фенти создает ложное впечатление о том, что госпожа Фенти связана с Трампом", — говорится в письме.

Ранее Рианна критически высказалась по поводу митингов сторонников Трампа из-за использования на одном из них ее песни.

С критикой выступил и вокалист американской группы Guns N' Roses Эксл Роуз. По его словам, музыку коллектива без разрешения продолжают использовать на митингах сторонников Трампа. Также американский телеканал HBO, занимающийся созданием известного сериала "Игра престолов", попросил не использовать шоу в политических целях после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал мем с отсылкой к сериалу.

Трамп в преддверии промежуточных выборов в США проводит митинги в нескольких штатах в поддержку кандидатов-республиканцев. Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.