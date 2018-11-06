Турция не считает, что приказ об убийстве Хашукджи дал саудовский король

АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Анкара считает, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз не мог дать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его цитирует агентство Anadolu.

"Президент Тайип Эрдоган два раза обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии тему убийства Хашукджи. Наш лидер считает, что король не такой человек, который мог бы отдать приказ об убийстве журналиста", — сказал Чавушоглу журналистам в ходе визита в Японию.

По его словам, Саудовская Аравия предложила создать совместную рабочую группу для расследования этого преступления, и Анкара приняла предложение.

"Но эта рабочая группа должна сконцентрировать усилия на том, чтобы получить результат. Важно узнать, от кого получили приказ 15 человек, которые прилетели в Стамбул, чтобы убить Хашукджи", — сказал Чавушоглу.

По словам министра, Турция не получила от Саудовской Аравии ответа на вопрос, кто убил журналиста.

"Убежден, что Эр-Рияд обязан предоставить Анкаре информацию о том, что случилось с телом Хашукджи, потому что 15 человек, замешанные в убийстве журналиста, находятся в Саудовской Аравии", — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Турция располагает доказательствами по делу Хашукджи, которые она пока не обнародовала.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.

Позже министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр сообщил, что Саудовская Аравия собирается судить подозреваемых в убийстве Хашукджи на своей территории. Он заверил, что саудовские власти намерены обнародовать результаты расследования и наказать тех, кто виновен в преступлении. Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман называл историю с убийством Хашукджи очень болезненной для всех подданных королевства, отмечая "отличное" сотрудничество между Эр-Риядом и Анкарой по делу об убийстве журналиста.