Израильские силовики выстрелили в напавшую на них с ножом палестинку

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя — РИА Новости. Израильские силовики "нейтрализовали" ответным огнем палестинку, которая попыталась напасть на них с ножом на Западном берегу реки Иордан, сообщила местная полиция.

Правоохранительные органы не говорят о наличии пострадавших со стороны своих сотрудников и не уточняют, в каком состоянии находится нападавшая.

"При проведении проверки… на автозаправочной станции (еврейского поселения) Кфар-Адумим подозреваемая выхватила острый предмет и попыталась ударить им бойцов пограничной полиции, которые нейтрализовали ее ответным огнем", — сказано в пресс-релизе.

Накануне похожий инцидент произошел в районе города Хеврон, где военнослужащий открыл огонь по палестинцу, попытавшемуся напасть с ножом на израильтян. Подозреваемый получил ранение, с израильской стороны пострадавших не было, сообщила армейская пресс-служба.

Местные СМИ цитируют во вторник шефа антитеррористической спецслужбы ШАБАК Надава Аргамана, который, выступая перед парламентариями, назвал затишье на Западном берегу "обманчивым" и сообщил, что за год там было предотвращено 480 терактов.