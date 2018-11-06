СМИ рассказали, что даст Китаю решение США по антииранским санкциям

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Специальное разрешение США для Китая, предоставляющее временное исключение из иранских санкций, позволяет стране закупать у Ирана до 360 тысяч баррелей нефти в сутки в течение полугода, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Временное исключение США из иранских санкций позволяет Китаю покупать 360 тысяч баррелей в сутки нефти из Исламской Республики в течение 180 дней", — пишет агентство, ссылаясь на два источника.

Специальное разрешение содержит также условие об обязательном раскрытии информации о контрагентах и методах расчета. Согласно данным таможни КНР, в январе-сентябре страна закупала в среднем 655 тысяч баррелей в сутки иранской нефти, отмечает агентство.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

При этом в понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.