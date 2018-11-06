Эксперт оценил подготовку США к парижской встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американская сторона, изначально предложившая встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября, не учла масштаб и формат мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны, что в итоге привело к незначительному нарушению протокола, считает экс-глава протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко.

В понедельник вечером президент Трамп заявил, что "не уверен" во встрече с Путиным в Париже 11 ноября, но не исключил встречу с российским лидером на "большой двадцатке" в Аргентине. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что главы государств обязательно встретятся в Париже "на ногах" и договорятся о полноформатной встрече в будущем.

По информации газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на информированный европейский дипломатический источник, французский президент Эммануэль Макрон попросил не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

"Это безалаберность американцев: сначала заявляют, что будет полноформатная встреча, потом видят, что времени мало, а мероприятий много. И пытаются потом еще этим уколоть. Да, это нарушение (протокола), но незначительное. Хоть предупредили заранее, а не 11 ноября", — сказал Шевченко РИА Новости.