Песков прокомментировал ситуацию с Минскими соглашениями

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Плачевная ситуация с реализацией минских соглашений спровоцирована нежеланием Киева их выполнять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"Понимаете, со стороны Украины говорить о противоречиях минским договорённостям не вполне корректно. Я не думаю, что это возможно, потому что, собственно, вот та ситуация — плачевная ситуация с реализацией минского пакета — как раз и спровоцирована нежеланием Киева выполнять минские договоренности, которые вряд ли могут как-то трактоваться, которые весьма однозначно зафиксированы на бумаге и под которыми, собственно, стоит в том числе и подпись президента (Украины Петра) Порошенко", — сказал Песков, на просьбу озвучить отношение Кремля к выборам в ДНР на фоне заявлений Украины о том, что данные выборы противоречат минским соглашениям.

"Вы знаете, что трагические события, террористические акты неоднократные, которые имели место в республиках Донбасса в отношении тех, кто сейчас руководит этой республикой, конечно, это в большой степени осложнило ситуацию", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Безусловно, так или иначе это будет иметь свое влияние, потому что, мы еще раз повторяем, Москва безусловно имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично, поэтому, конечно, из того, кто встанет во главе руководства, она (кандидатура. — Прим. ред.) чрезвычайно важна", — добавил Песков на просьбу уточнить связывает ли Кремль какие-то надежные перемены с тем, кто будет избран.