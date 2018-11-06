Путин и Трамп могут провести встречу на G20 в Аргентине

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп гарантированно окажутся вместе на саммите G20 в Аргентине, лидеры стран в Париже могут обсудить проведение полноформатной встречи именно там, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп проведут двустороннюю встречу в Париже, однако позже стало известно, что они пообщаются там лишь "на ногах". Трамп отметил, что у него еще будут возможности пообщаться с российским лидеров в будущем.

"Гарантированно они вместе окажутся действительно в Аргентине на "двадцатке", поэтому в этом плане с наибольшей вероятностью можно предположить, что они будут говорить именно об этой возможности", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда президенты России и США смогут пообщаться, на G20 или еще и после саммита в Аргентине. —0-