В Минске приступили к работе тематические подгруппы по Донбассу

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Тематические подгруппы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили к переговорам в Минске, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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