Суд в Киеве вызвал Януковича на заседание 19 ноября

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание 19 ноября для выступления с последним словом, говорится в опубликованной во вторник в официальной правительственной газете "Урядовый курьер" повестке в суд.

Оболонский районный суд Киева 30 октября завершил стадию судебных прений в деле о госизмене Януковича.

"Оболонский районный суд Киева вызывает в судебное заседание Януковича Виктора Федоровича… на 10.00 (11.00 мск) 19 ноября 2018 года", — говорится в повестке.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.