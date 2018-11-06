Шефчович объявил о самоотводе как претендент на кресло главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Вице-председатель Еврокомиссии по энергосоюзу словак Марош Шефчович отказался бороться за избрание единым кандидатом от Партии европейских социалистов (ПЕС) на пост председателя ЕК и главы избирательного списка левоцентристов на выборах в Европарламент в мае 2019 года, сообщил РИА Новости источник во фракции социалистов в Европарламенте.

"Господин Шефчович уже информировал главу ПЕС Сергея Станишева, что он снимает свою кандидатуру", — сказал собеседник агентства.

Аналогичное решение, что и Шефчович, которого поддерживали девять левоцентристских партий, в основном из Центральной и Восточной Европы, ранее принял еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам француз Пьер Московиси.

Таким образом, единственным претендентом от европейских социалистов на пост главы ЕК остается первый вице-председатель исполнительной коллегии ЕС голландец Франс Тиммерманс.

Согласно регламенту Европарламента о "главном кандидате" ("Spitzenkandidaten"), глава избирательного списка от панъевропейской партии автоматически становится претендентом на кресло главы исполнительной власти ЕС.

Мандат Жан-Клода Юнкера на посту главы коллегии еврокомиссаров истекает в ноябре 2019 года.

ПЕС объединяет более 30 социалистических, социал-демократических и рабочих партий из стран-членов Евросоюза и Норвегии. ПЕС располагает второй по численности фракцией в Европарламенте.