В Лондоне задержала пять человек из-за видео о пожаре в Grenfell Tower

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Столичная полиция Лондона задержала пятерых подозреваемых в распространении видеоролика, высмеивающего пожар в жилом высотном доме Grenfell Tower, говорится в заявлении полиции.

Во время празднования ночи Гая Фокса 5 ноября в интернете появился видеоролик, высмеивающий пожар в Grenfell Tower, унесший 14 июня 2017 года жизни 72 человек, в том числе детей. Видеоролик осудили премьер-министр Тереза Мэй и министр внутренних дел Саджид Джавид. Столичная полиция Лондона обещала провести тщательное расследование.

"Пятеро мужчин были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка в связи с расследованием о выложенном в сеть видеоролике, изображающем сжигание (бумажной — ред.) копии здания Grenfell Tower", — сообщается в пресс-релизе полиции.

Как говорится в сообщении, пятеро мужчин в возрасте от 19 до 55 лет сами явились в полицейский участок на юге Лондона в понедельник в 22.00 (01.00 мск во вторник). Подозреваемые были задержаны и помещены под стражу.

Ночь Гая Фокса празднуется в Великобритании 5 ноября – в годовщину провала "порохового заговора" в 1605 году, когда группа католиков собиралась взорвать здание парламента. Гай Фокс, один из заговорщиков, должен был поджечь бочки с порохом. Во время празднований британцы пускают в небо фейерверки и сжигают чучело Гая Фокса.