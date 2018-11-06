В Минске начала работу подгруппа по безопасности в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 ноя – РИА Новости. Встреча подгруппы по безопасности контактной группы по Донбассу началась в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Группа по безопасности начала переговоры в Минске", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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