Индия приветствовала решение США вывести ее из-под санкций против Ирана

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя — РИА Новости. Индия приветствует решение Соединенных Штатов вывести ее из-под "нефтяных" санкций в отношении Ирана, оно стало результатом напряженных шестимесячных переговоров между сторонами, сообщил РИА Новости источник в индийском МИД.
"Конечно же, мы приветствуем такое развитие событий. Оно стало результатом напряженных переговоров, которые мы вели с американской стороной по данному вопросу на протяжении последних шести месяцев", — заявил источник.
Собеседник отметил, что на этих консультациях индийская сторона "четко донесла свое видение ситуации и заявила, что резкое прекращение импорта нефти из Ирана негативно отразится на индийской экономике". "В свою очередь, США заявили, что с пониманием относятся к этой озабоченности и "не в их интересах" вредить экономике нашей страны", — информировал дипломат.
Для стран, которые на 180 дней будут выведены из-под действия санкций США в отношении Ирана, вводится условие для оплаты закупок нефти. Как ранее сообщили РИА Новости в Госдепартаменте США, расчеты не могут производиться в твердой валюте. Средства за приобретенную нефть эти страны должны будут переводить на особый счет — эскроу-счет. Таким образом, Иран получает своего рода кредит на приобретение "разрешенных товаров". Список этих гуманитарных товаров определяют США. Эскроу-счет может быть создан только в той стране, которая закупает нефть, а не в Иране.