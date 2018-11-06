Индия приветствовала решение США вывести ее из-под санкций против Ирана

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя — РИА Новости. Индия приветствует решение Соединенных Штатов вывести ее из-под "нефтяных" санкций в отношении Ирана, оно стало результатом напряженных шестимесячных переговоров между сторонами, сообщил РИА Новости источник в индийском МИД.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые в том числе охватывают экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США предоставляют временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. При этом спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, что исключения из антииранских санкций США, которые будут предоставлены восьми странам, будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.

"Конечно же, мы приветствуем такое развитие событий. Оно стало результатом напряженных переговоров, которые мы вели с американской стороной по данному вопросу на протяжении последних шести месяцев", — заявил источник.

Собеседник отметил, что на этих консультациях индийская сторона "четко донесла свое видение ситуации и заявила, что резкое прекращение импорта нефти из Ирана негативно отразится на индийской экономике". "В свою очередь, США заявили, что с пониманием относятся к этой озабоченности и "не в их интересах" вредить экономике нашей страны", — информировал дипломат.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.

Для стран, которые на 180 дней будут выведены из-под действия санкций США в отношении Ирана, вводится условие для оплаты закупок нефти. Как ранее сообщили РИА Новости в Госдепартаменте США, расчеты не могут производиться в твердой валюте. Средства за приобретенную нефть эти страны должны будут переводить на особый счет — эскроу-счет. Таким образом, Иран получает своего рода кредит на приобретение "разрешенных товаров". Список этих гуманитарных товаров определяют США. Эскроу-счет может быть создан только в той стране, которая закупает нефть, а не в Иране.