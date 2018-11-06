Бельгийский эксперт прокомментировал выход США из ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Планируемый отказ США от договора по РСМД фактически означает, что Вашингтон может рассматривать вариант развертывания новых ракет средней и меньшей дальности, считает представитель общественного бельгийского движения Vrede ("Мир") Лудо де Брабандер.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

"Я думаю, что ничего хорошего это не сулит для европейской безопасности. Соглашение по РСМД снизило вероятность ядерной войны в Европе после гонки ядерных вооружений. А речь ведь идет о ракетных комплексах, которые представляют угрозу не США, а европейским странам, включая и Россию", — заявил он РИА Новости.

"Тот факт, что Трамп хочет отменить соглашение, означает, что он рассматривает вариант развертывания новых ракет. Это грозит придать гонке вооружений новое измерение", — считает он.

Де Брабандер напомнил, что США в одностороннем порядке прекратили договор по противоракетной обороне в 2002 году и "с тех пор работают над созданием противоракетного щита, который воспринимается Москвой как угроза". США также отказываются ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и выступают против договора, запрещающего оружие в космосе, выделяют средства на модернизацию ядерного арсенала.

"Трамп уже дал понять, что не поддерживает продление нового договора о СНВ, который действует до 2021 года", — отметил эксперт.

"США обвиняют Россию в создании новых крылатых ракет. Но вместо того, чтобы отменять соглашение, Вашингтон мог бы предложить новые переговоры с четкими механизмами проверки, в которых могли бы участвовать и другие страны, такие как Китай", — полагает он.

"США могли бы также прислушаться к российским интересам безопасности, которым бросают вызов противоракетный щит, дальнейшие планы расширения НАТО и крупномасштабные маневры. Сейчас США нагнетают напряженность в отношениях с Россией и ставят под угрозу стабильность Европы", — заключил он.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.