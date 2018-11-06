В Совфеде прокомментировали заявление спецслужб США перед выборами

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Заявление спецслужб США об отсутствии взломов инфраструктуры голосования накануне выборов свидетельствует о "тотальном фиаско" провокаторов, инициировавших сюжет с "вмешательством России в выборы", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Накануне промежуточных выборов в США главы ФБР, минюста, национальной разведки и министерства внутренней безопасности США во вторник опубликовали совместное заявление, в котором говорится о том, что спецслужбы не располагают данными о попытках взлома инфраструктуры для голосования.

"Вообще-то сегодняшнее признание — это тотальное фиаско американских провокаторов от политики, затеявших эту долгоиграющую возню про "вмешательство России в выборы" два года назад, дабы оправдать провал "системы" в лице Хиллари Клинтон и дискредитировать "несистемщика" Трампа", — написал Косачев в Facebook.

Сенатор считает, что "провал Америки в потере совести и утрате чувства собственного достоинства", а не в результатах выборов.

"Доживем до вторника, быть может — станет полегче. Во всяком случае — с точки зрения провокаций и фейк-кампаний по оболваниванию широких слоёв общественности по всему миру", — подытожил сенатор.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Путин также заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования "вмешательства" в выборы и предполагаемых связей РФ с Дональдом Трампом, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером, и на развитие отношений между странами.