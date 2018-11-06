Япония считает, что США учли ее позицию перед принятием санкций по Ирану

ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Япония считает, что при принятии решения об исключении ее вместе с рядом других стран из-под действия нефтяных санкций США в отношении Ирана Вашингтон учел ее позицию по этому вопросу, сообщили РИА Новости в японском МИД.

"Япония воспринимает то, что она была выведена (из-под действия санкций в отношении Ирана – ред.), как результат своих обращений к США и того, что позиция Японии была учтена Соединенными Штатами. Впредь Япония и США будут проводить обмен мнениями по этому вопросу. До сих пор Япония обращалась к США с просьбой сделать так, чтобы (эти меры – ред.) не оказали отрицательного влияния на японские предприятия. Мы считаем, что в обнародованном заявлении США (об исключении на 180 дней ряда стран, в том числе и Японии, из-под действия санкций в отношении Ирана – ред.) была учтена эта базовая позиция Японии", — сказала собеседница агентства.

На сегодняшний день МИД Японии воздерживается от комментариев по поводу того, каковы будут объемы экспортируемой нефти из Ирана, но "будет внимательно следить за тем, какое влияние могут оказать предпринятые США меры".

"Кроме того, наша страна продолжит обмен мнениями с США с тем, чтобы избежать негативного влияния на японские предприятия", — сказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.