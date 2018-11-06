Колумбия назвала ответственных за нападение на венесуэльских гвардейцев

МЕХИКО, 6 ноя – РИА Новости. Колумбийский МИД возложил ответственность за кровавое нападение на бойцов венесуэльской гвардии на повстанцев из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии.

Ранее сообщалось, что трое бойцов национальной боливарианской гвардии Венесуэлы погибли и еще десять пострадали в результате столкновения с АНО в штате Амасонас на границе с Колумбией.

"Правительство Колумбии выступает против терроризма и насилия, создаваемого такими организованными вооруженными группами, как АНО, которая в течение долгих лет бьет по Колумбии и ее населению", — отмечается в коммюнике МИД.

По заявлению ведомства, ссылающегося на минобороны Венесуэлы, атака повстанцев была осуществлена в ответ на захват девяти связанных с повстанцами человек, в том числе гражданина Колумбии Луиса Фелипе Ортеги Берналя, одного из руководителей АНО. В связи с этим власти Колумбии обещают всю возможную поддержку Венесуэле в связи с расследованием данного нападения, а также выражают свои соболезнования в связи с гибелью гвардейцев, отмечает МИД.

АНО ведет вооруженную борьбу с властями Колумбии с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК, которая уже достигла мирного соглашения с властями страны.