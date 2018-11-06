МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия достигает все более серьезных успехов в способности противодействовать вражеским БПЛА, что может вызвать серьезные трудности у США, которые на данный момент делают акцент на активном применении беспилотников, пишет американский портал The National Interest.

В качестве примера портал приводит учения в Ленинградской области, в ходе которых новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" отработали противодействие БПЛА.

Учитывая, что российская армия уже давно применяет средства радиоэлектронного подавления, лишь в октябре 2017 года был представлен первый комплекс наземного базирования, главным назначением которого является выведение беспилотников противника из строя, отмечает The National Interest.

Рост числа средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства российских военных в их применении создают угрозу для американского флота БПЛА, указывает портал. В частности, автор статьи утверждает, что в 2011 году Иран применил созданный в России комплекс "Автобаза" для перехвата беспилотника ВВС США RQ-170.

Благодаря технологическому совершенствованию американские БПЛА улучшают свои характеристики автономности, указывает портал. Однако они не смогут остаться без радиосвязи, которая необходима для передачи данных, и это является тем слабым местом, которое Россия может использовать, заключает The National Interest.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года в соединения Центрального военного округа впервые поступили комплексы для борьбы с БПЛА "Силок". Комплекс относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы.

Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. Комплекс подавляет каналы управления, телеметрии и связи беспилотников. Разработчиком является концерн "Созвездие".