В США рассказали о задачах работы военных на границе с Мексикой

ВАШИНТОН, 6 ноя – РИА Новости. Военные США, которых направили к границе с Мексикой в ожидании приближения к ней колонн мигрантов, не будут вступать в прямой контакт с ними, их задача – обеспечение логистической поддержки сил министерства внутренней безопасности, сообщил во вторник председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

"Мы не планируем вовлекать военные силы США в то, чтобы препятствовать людям проходить на территорию Соединенных Штатов. Мы не планируем, чтобы солдаты выходили и вступали в контакт с мигрантами или усиливали министерство внутренней безопасности при выполнении ими их миссии", — сказал он, выступая в университете Дьюка.

Трансляция выступления идет на сайте минобороны США.

По его словам, военные предоставляют, в частности, грузовики, вертолеты, медицинскую поддержку.

Караван мигрантов движется в США по территории Мексики. По последним данным мексиканских властей, в караване находятся чуть более 3,6 тысячи человек. Еще порядка 1,75 тысячи мигрантов попросили предоставить им убежища на территории Мексики. При этом еще некоторое число мигрантов остановлено на границе Гватемалы и Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.

Трамп ранее сообщил, что на границе с Мексикой будут размещены до 15 тысяч военнослужащих, чтобы не допустить проникновения в страну нелегальных мигрантов. При этом он отметил, что власти США готовы рассмотреть заявки на допуск в страну на законных основаниях.