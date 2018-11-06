Второй раунд диалога США и Китая в формате "2+2" пройдет 9 ноября

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Второй раунд американо-китайского диалога в формате "2+2" пройдет в Вашингтоне 9 ноября, говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента.

"Государственный департамент США и министерство обороны США сегодня объявили о том, что второй раунд американо-китайского диалога по вопросам дипломатии и безопасности пройдет в Вашингтоне 9 ноября 2018 года", — сказано в сообщении.

С американской стороны в нем примут участие госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис, с китайской – глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр национальной обороны генерал Вэй Фэнхэ, сказано в документе.