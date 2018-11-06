Помпео встретится с зампредседателя Трудовой партии КНДР 8 ноября

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган встретятся 8 ноября с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Помпео поедет в Нью-Йорк со специальным представителем по Северной Корее Стивеном Биганом и встретится с заместителем председателя Центрального комитета Ким Ён Чхолем 8 ноября. Госсекретарь и зампредседателя Ким обсудят прогресс по всем четырем основным положениям совместного заявления сингапурского саммита, включая достижение окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР", — сказала она.