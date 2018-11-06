Глава МИД Чехии хочет сочетать торговую дипломатию с защитой прав человека

ПРАГА, 6 ноя – РИА Новости. Во внешней политике необходимо не только добиваться результатов в экономической дипломатии, но и акцентировать внимание на охране прав человека, усилении демократии и независимости прессы, заявил в понедельник журналистам новый глава МИД Чехии 37-летний Томаш Петршичек, который был назначен на этот пост президентом Милошем Земаном 16 октября.
"Я убежден, что такие страны, как наша, должны иметь целеустремленную внешнюю политику. А ее составной частью является не только экономическая дипломатия и охрана собственных интересов, но также борьба за те моральные ценности, которые наше общество полагает важными: охрана прав человека, усиление демократии, независимость журналистов", — сказал Петршичек.
По мнению министра, опыт других стран показывает, что можно поддерживать фирмы-экспортеры и одновременно настаивать на реализации моральных ценностей. В качестве примеров он привел Германию и Голландию, а также скандинавские государства.
При этом Петршичек убежден, что его мнение не противоречит политике, которую проводят президент Милош Земан и премьер Андрей Бабиш, которые при встречах с государственными деятелями других стран предпочитают не столь явно акцентировать внимание на вопросах прав человека или усиления демократии.
"К странам Африки необходим особо внимательный подход. Помимо сотрудничества на благо их развития, надо также следить за ситуацией в области прав человека, создании полноценного гражданского общества, в поддержке демократии и развитии правовых начал. Подобные шаги могут способствовать стабилизации данных государств и предупреждению конфликтов и миграции", — заявил глава чешского МИД.