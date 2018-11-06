Глава МИД Чехии хочет сочетать торговую дипломатию с защитой прав человека

ПРАГА, 6 ноя – РИА Новости. Во внешней политике необходимо не только добиваться результатов в экономической дипломатии, но и акцентировать внимание на охране прав человека, усилении демократии и независимости прессы, заявил в понедельник журналистам новый глава МИД Чехии 37-летний Томаш Петршичек, который был назначен на этот пост президентом Милошем Земаном 16 октября.

"Я убежден, что такие страны, как наша, должны иметь целеустремленную внешнюю политику. А ее составной частью является не только экономическая дипломатия и охрана собственных интересов, но также борьба за те моральные ценности, которые наше общество полагает важными: охрана прав человека, усиление демократии, независимость журналистов", — сказал Петршичек.

По мнению министра, опыт других стран показывает, что можно поддерживать фирмы-экспортеры и одновременно настаивать на реализации моральных ценностей. В качестве примеров он привел Германию и Голландию, а также скандинавские государства.

При этом Петршичек убежден, что его мнение не противоречит политике, которую проводят президент Милош Земан и премьер Андрей Бабиш, которые при встречах с государственными деятелями других стран предпочитают не столь явно акцентировать внимание на вопросах прав человека или усиления демократии.

Новый глава чешского МИД намерен проводить соответствующую политику не только в отношении стран Восточной Европы, государств Закавказья, а также Кубы и Бирмы, но и расширить ее на страны Африки. При этом он видит взаимосвязь между нарушениями прав человека в этих странах и ростом нелегальной миграции в Европу.

"К странам Африки необходим особо внимательный подход. Помимо сотрудничества на благо их развития, надо также следить за ситуацией в области прав человека, создании полноценного гражданского общества, в поддержке демократии и развитии правовых начал. Подобные шаги могут способствовать стабилизации данных государств и предупреждению конфликтов и миграции", — заявил глава чешского МИД.